Лаже – про матч з Челсі: Бенфіка дуже амбітна у питанні просування на клубному ЧС
Бруну Лаже
Бенфіка
Тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу проти Челсі.
Слова фахівця наводить пресслужба "орлів".
"Команда дуже амбітна в контексті просування на турнірі. Це важко, але не неможливо. Я відчуваю, що ми дуже добре підготувались до цього матчу.
Ми очікуємо на цікавий, але важкий матч. Проте Бенфіка серйозно вмотивована та налаштована лише на перемогу", – розповів Лаже.
Поєдинок 1/8 фіналу клубного ЧС проти лондонського колективу відбудеться сьогодні, 28 червня о 23:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що колишня зірка Серії А залишить Бенфіку цього літа.