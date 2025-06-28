Лаже – про матч з Челсі: Бенфіка дуже амбітна у питанні просування на клубному ЧС

Тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу проти Челсі.

Слова фахівця наводить пресслужба "орлів".

"Команда дуже амбітна в контексті просування на турнірі. Це важко, але не неможливо. Я відчуваю, що ми дуже добре підготувались до цього матчу.

Ми очікуємо на цікавий, але важкий матч. Проте Бенфіка серйозно вмотивована та налаштована лише на перемогу", – розповів Лаже.