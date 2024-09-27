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Алонсо – про гру з Баварією: Це, мабуть, найважчий матч сезону в Бундеслізі

Володимир Кук — 27 вересня, 18:08
Алонсо – про гру з Баварією: Це, мабуть, найважчий матч сезону в Бундеслізі
Хабі Алонсо
Reuters

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо поділився прогнозами на гру 5-го туру Бундесліги проти Баварії та заявив, що це, мабуть, найважчий матч сезону в чемпіонаті Німеччини.

Його слова передає Bayern Germany.

"Це велика гра. Виїзд на "Альянц Арену" – це, мабуть, найважча гра сезону в Бундеслізі, але ми з нетерпінням чекаємо цього.

Ми хочемо грати добре і бути конкурентоспроможними. Ми знаємо, що нам потрібна майже ідеальна гра, щоб отримати щось з "Альянц Арени". Ми готові до цього", – сказав Алонсо.

Зазначимо, що матч відбудеться завтра, 28, вересня у Мюнхені. Початок – о 19:30 за київським часом.

Наразі Баєр за 4 стартові тури набрав 9 з 12 можливих очок та посідає другу сходинку у турнірній таблиці у чемпіонаті Німеччини. Баварія за 4 матчі набрала 12 балів та розташовується на першому місці.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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