Алонсо – про гру з Баварією: Це, мабуть, найважчий матч сезону в Бундеслізі

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо поділився прогнозами на гру 5-го туру Бундесліги проти Баварії та заявив, що це, мабуть, найважчий матч сезону в чемпіонаті Німеччини.

Його слова передає Bayern Germany.

"Це велика гра. Виїзд на "Альянц Арену" – це, мабуть, найважча гра сезону в Бундеслізі, але ми з нетерпінням чекаємо цього. Ми хочемо грати добре і бути конкурентоспроможними. Ми знаємо, що нам потрібна майже ідеальна гра, щоб отримати щось з "Альянц Арени". Ми готові до цього", – сказав Алонсо.

Xabi Alonso on tomorrow's game: "It's a big game. Going to the Allianz Arena is probably the toughest game of the Bundesliga season. But we're looking forward to it. We want to play well and be competitive. We know we need an almost perfect performance to take something out of… pic.twitter.com/6AT0y1utA5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2024

Зазначимо, що матч відбудеться завтра, 28, вересня у Мюнхені. Початок – о 19:30 за київським часом.

Наразі Баєр за 4 стартові тури набрав 9 з 12 можливих очок та посідає другу сходинку у турнірній таблиці у чемпіонаті Німеччини. Баварія за 4 матчі набрала 12 балів та розташовується на першому місці.