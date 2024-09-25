Все заради фанатів: тренер Барселони вийшов під дощ, щоб дати автографи дітям

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік став зіркою у соцмережах завдяки своєму нещодавньому вчинку.

Німецький фахівець після тренування їхав на авто додому, як побачив юних фанатів, що чекали на нього під дощем. Флік одразу ж зупинився та вийшов з машини, незважаючи на зливу.

Наставник протягом декількох хвилин роздавав автографи та фотографувався з дітьми, після чого з усіма попрощався та поїхав по своїм справам.

Нагадаємо, Ханс-Дітер очолив каталонців цього літа, підписавши з клубом угоду на два роки з опцією продовження ще на рік.

Цього сезону Барселона під керівництвом німецького тренера провела шість матчів у межах Ла Ліги, здобувши шість перемог.