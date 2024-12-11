Гасперіні: Ми наближаємося до рівня Інтера та Ліверпуля

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні оцінив свою команду в порівнянні з найсильнішими клубами європейського футболу.

Італійського фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Ми вчимося оцінювати себе в порівнянні з великими командами, будь-то Інтер в Серії А чи Манчестер Сіті та Ліверпуль в Європі. Вважаю, ми наближаємося до них і стаємо все більш небезпечними, та починаємо вірити в те, що ми здатні досягати визначних результатів. Це той крок уперед, який ми хочемо зробити як команда", – заявив тренер.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня Аталанта в шостому турі Ліги чемпіонів удома поступилася з рахунком 2:3 мадридському Реалу. Наразі чинні переможці Ліги Європи йдуть дев’ятими у турнірній таблиці Ліги чемпіонів із 11 очками у 6 матчах.