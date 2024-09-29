Гасперіні: Шахтар – це швидка і технічна команда, нам буде нелегко

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Шахтаря.

Його слова передає Tutto Mercato.

"Це інший турнір (Ліга чемпіонів – прим.), ми здобули хороший результат проти Арсенала. Це швидка і технічна команда (Шахтар – прим.), нам буде нелегко, але щоб пройти далі в Лізі чемпіонів, вам треба добре грати в таких матчах", – сказав Гасперіні.

Зазначимо, що матч 2 туру основного етапу ЛЧ Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 2 жовтня, у Німеччині на стадіоні "Гельзенкірхен". Початок – о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно донецький клуб зіграв внічию проти Вереса (1:1). "Чорно-сині" також відіграли внічию проти Болоньї (1:1), забивши на останніх хвилинах матчу.