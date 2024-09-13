Артета: Я ніколи не збирався залишати Арсенал заради іншого клубу

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про свою любов до лондонського клубу та заявив, що він ніколи не збирався залишати "канонірів" заради іншої команди.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я ніколи не збирався залишати Арсенал заради іншого клубу чи країни.

Я маю емоційну прихильність до цього клубу. Моя сім'я також її має і діти також. Досвід, який я маю, моменти — це занадто сильно", — сказав Артета.

🔴⚪️ Arteta: “I was never gonna leave Arsenal for any other club or country now”.



“This is my emotional attachment that I have. My family have and my kids have. The experience that I have. The moment with the people. It’s too strong”. pic.twitter.com/bp7oKbSyZR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2024

Зазначимо, що Артета очолює "червоно-білих" з 2019 року, до цього він був асистентом головного тренера в Манчестер Сіті. Під його керівництвом Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії (2020), а також став віцечемпіоном АПЛ (2023).

Наразі лондонський колектив посідає 4 позицію у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 7 очок, після двох перемог та нічиєї.