Артета — про трансфер Стерлінга: Він зробить нас кращими

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думкою про новачка команди Рахіма Стерлінга та заявив, що англієць покращить команду.

Його слова передає Goal.com.

"Що я бачу, так це те, що він голодний. Він хоче грати кожну хвилину кожного матчу. Інакше він не щасливий. Він хоче грати кожен день, і я це бачу.

Його відданість справі та рівень енергії, який він приносить команді, є великим стимулом. Ви можете відчути це. Він зробить нас краще.

У нього є здатність забивати голи, і це, безумовно, його заслуга та гравців, які його оточують. У нього є інтуїція і бажання це робити. Я впевнений, що це допоможе команді", — сказав Артета.