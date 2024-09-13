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Артета — про трансфер Стерлінга: Він зробить нас кращими

Володимир Кук — 13 вересня, 19:34
Артета — про трансфер Стерлінга: Він зробить нас кращими
Рахім Стерлінг
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думкою про новачка команди Рахіма Стерлінга та заявив, що англієць покращить команду.

Його слова передає Goal.com.

"Що я бачу, так це те, що він голодний. Він хоче грати кожну хвилину кожного матчу. Інакше він не щасливий. Він хоче грати кожен день, і я це бачу.

Його відданість справі та рівень енергії, який він приносить команді, є великим стимулом. Ви можете відчути це. Він зробить нас краще.

У нього є здатність забивати голи, і це, безумовно, його заслуга та гравців, які його оточують. У нього є інтуїція і бажання це робити. Я впевнений, що це допоможе команді", сказав Артета.

У минулому сезоні англієць зіграв 43 матчів за Челсі, у яких відзначився 10 забитими м'ячами, та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно іспанський тренер продовжив контракт з лондонським клубом. Артета очолює "канонірів" з 2019 року, до цього він був асистентом головного тренера в Манчестер Сіті.

Під його керівництвом Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії (2020), а також став віцечемпіоном АПЛ (2023).

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Рахім Стерлінг

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