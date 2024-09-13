Артета — про трансфер Стерлінга: Він зробить нас кращими
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думкою про новачка команди Рахіма Стерлінга та заявив, що англієць покращить команду.
Його слова передає Goal.com.
"Що я бачу, так це те, що він голодний. Він хоче грати кожну хвилину кожного матчу. Інакше він не щасливий. Він хоче грати кожен день, і я це бачу.
Його відданість справі та рівень енергії, який він приносить команді, є великим стимулом. Ви можете відчути це. Він зробить нас краще.
У нього є здатність забивати голи, і це, безумовно, його заслуга та гравців, які його оточують. У нього є інтуїція і бажання це робити. Я впевнений, що це допоможе команді", — сказав Артета.
У минулому сезоні англієць зіграв 43 матчів за Челсі, у яких відзначився 10 забитими м'ячами, та віддав 8 результативних передач.
Нагадаємо, нещодавно іспанський тренер продовжив контракт з лондонським клубом. Артета очолює "канонірів" з 2019 року, до цього він був асистентом головного тренера в Манчестер Сіті.
Під його керівництвом Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії (2020), а також став віцечемпіоном АПЛ (2023).