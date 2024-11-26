Варіант для Луніна? Клуб АПЛ вийде на трансферний ринок за новим воротарем

У січні Тоттенгем може підписати нового воротаря через травму Гульєльмо Вікаріо.

Про це повідомляє The Telegraph.

Очікується, що італійський голкіпер вибув не на декілька тижнів, а на декілька місяців, і, ймовірно, що ця ситуація змусить "шпор" вийти на трансферний ринок у пошуках нового воротаря.

Відомо, що за відсутності Вікаріо ворота Тоттенгема найближчим часом захищатиме 36-річний Рейзер Фростер. До кінця року лондонці проведуть 10 матчів в усіх турнірах, зокрема, проти Роми, Челсі, Манчестер Юнайтед і Ліверпуля.

Нагадаємо, Вікаріо травмувався в нещодавному матчі проти Манчестер Сіті, в якому команда Анге Постекоглу здобула фантастичну перемогу з рахунком 0:4. Італієць відчув біль ще в першому таймі, але проявив мужність, відігравши 60 хвилин з переломом щиколотки.

За останніми чутками, Андрій Лунін, якого регулярно пов’язують з потенційним відходом з Реала, потрапив у шортлист італійського гранда.