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Голкіпер Тоттенгема відіграв 60 хвилин проти Ман Сіті з переломом ноги

Олег Дідух — 26 листопада 2024, 12:53
Голкіпер Тоттенгема відіграв 60 хвилин проти Ман Сіті з переломом ноги
Гульєльмо Вікаріо
ФК Тоттенгем

Голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо переніс операцію на щиколотці.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

28-річний італієць отримав перелом щиколотки підчас матчу 12 туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті (перемога 4:0). Воротар відіграв з переломом останні 60 хвилин матчу, так і не попросивши заміну.

Терміни відновлення Вікаріо не відомі. Проте майбутній матч п’ятого туру Ліги конференцій проти Роми Артема Довбика (четвер, 28 листопада) голкіпер точно пропустить.

У поточному сезоні італійський воротар провів 15 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і 4 рази відстояв "на нуль". Вікаріо перейшов у англійський клуб влітку 2023 року з Емполі за 18,5 мільйони євро.

Тоттенгем травма Гульєльмо Вікаріо

Тоттенгем

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