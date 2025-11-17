Лікарі Бенфіки назвали терміни повернення Судакова на поле

Травма півзахисника Бенфіки Георгія Судакова, через яку він не зміг взяти участь у матчі збірної України проти Ісландії у відборі на ЧС-2026, не виявилася серйозною.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, у лісабонському клубі півзахиснику провели додаткове обстеження, яке не виявило серйозного пошкодження.

Зазначається, що 23-річний гравець зможе зіграти за команду Жозе Моурінью вже 21 листопада у поєдинку Кубку Португалії проти лісабонського Атлетіка.

Раніше наставник збірної України Сергій Ребров повідомив, що Георгій зазнав серйозного ушкодження.