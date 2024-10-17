Головний тренер Евертона позитивно оцінив стан Миколенка

Головний тренер Евертона Шон Дайч оцінив стан захисника Віталія Миколенка за два дні до матчу з Іпсвічем у 8 турі Англійської Прем'єр-ліги, зазначивши, що українець почуває себе добре.

Слова фахівця наводить Liverpool Echo.

"Передусім, Миколенко виглядає добре, тож це хороший крок у правильному напрямку", — сказав Дайч.

Нагадаємо, через пошкодження Віталій Міколенко пропустив матч 7-го туру з Ньюкаслом (0:0), а також не поїхав на жовтневі матчі збірної України у Лізі націй-2024/25. У поточному сезоні захисник провів шість поєдинків за "ірисок" у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Раніше доктор фізичної терапії та спеціаліст із силових і кондиційних тренувань Раджпал Брар розповів, що Миколенко повернеться до гри після міжнародної паузи на матчі збірних.