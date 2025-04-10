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В Реалі розповіли про стан здоров'я Луніна

Олексій Мурзак — 10 квітня 2025, 16:52
В Реалі розповіли про стан здоров'я Луніна
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує працювати за відновлювальною програмою.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Так, 10 квітня Реал розпочав підготовку до виїзного матчу 31-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Підопічні Карло Анчелотті провели заняття на своїй клубній базі.

Раніше повідомлялося, що Лунін отримав розрив камбаловидного м'яза, через що ризикує пропустити до 4 тижнів.

Матч Алавес – Реал відбудеться в неділю, 13 квітня.

У поточному сезоні на рахунку Луніна 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких він пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Андрієм цікавиться Мілан.

Андрій Лунін Реал Мадрид

Андрій Лунін

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