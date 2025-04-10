В Реалі розповіли про стан здоров'я Луніна
Андрій Лунін
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Український голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує працювати за відновлювальною програмою.
Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.
Так, 10 квітня Реал розпочав підготовку до виїзного матчу 31-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Підопічні Карло Анчелотті провели заняття на своїй клубній базі.
Раніше повідомлялося, що Лунін отримав розрив камбаловидного м'яза, через що ризикує пропустити до 4 тижнів.
Матч Алавес – Реал відбудеться в неділю, 13 квітня.
У поточному сезоні на рахунку Луніна 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких він пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Андрієм цікавиться Мілан.