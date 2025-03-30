Баварія погрожує Канаді судовим позовом через порвані "хрести" Девіса

Голова правління Баварії Ян-Крістіан Дрезен заявив, що клуб розглядає можливість судового позову проти канадської футбольної асоціації за відсутність належної обачності по відношенню до Альфонсо Девіса.

Слова 57-річного німця наводить Bild.

24-річний захисник травмувався під час матчу за третє місце Ліги націй КОНКАКАФ проти США (2:1). За підсумками обстеження у канадського фулбека діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна, через що футболіст більше не вийде на поле в цьому сезоні.

Агент Девіса звинуватив тренерський штаб збірної Канади у травмі свого клієнта. До цього доєдналося керівництво Баварії в особі Дрезена.

"Відправлення явно травмованого гравця з пошкодженим коліном у 12-годинний міжконтинентальний переліт без ретельного медичного обстеження є, на наш погляд, грубою недбалістю і явним порушенням медичного нагляду. Ми вимагаємо від канадської футбольної асоціації провести повне розслідування подій і залишаємо за собою право звернутися до суду. Участь Девіса, який вже мав м'язові проблеми перед грою, у матчі, що не має спортивного значення, є незрозумілою з нашої точки зору", – заявив Дрезен.

Нагадаємо, що недавно Альфонсо Девіс підписав новий довгостроковий контракт із Баварією.

Раніше стало відоме ім'я першого клубу, який гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.