Лассіна Траоре: Що таке наші страхи порівняно з тим, що відчувають люди в зоні бойових дій?

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре дуже переймається за людей, які стикаються з жахами війни в зоні бойових дій.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Страшно. Проте, що таке наші страхи порівняно з тим, що відчувають люди в місцях, де йдуть бойові дії? Куди прилітають ракети? Я молюся, щоб війна швидше закінчилася, щоб Україна знову стала мирною державою зі щасливим життям, на яке заслужили люди.

Мені неймовірно боляче чути новини про варварські обстріли, бомби, ракети… Як страждають невинні люди! Дивитися фото дітей, жінок, які зазнали травм, поранень, загинули… Бажаю Україні залишити це позаду й процвітати", — сказав Траоре.