Буковина прийме Інгулець, Металіст зустрінеться з Металургом у 16 турі Першої ліги

Сьогодні, 15 листопада, відбудуться три матчі 16 туру Першої ліги України.

Відкриє друге коло першості Поділля, яке вдома зіграє з ФК ЮКСА.

Лідер чемпіонату – Буковина прийме Інгулець, який наразі йде 5-м. Команда Сергія Шищенка в минулому турі вдома здобула велику перемогу над Металургом, збільшивши свій рекордний переможний серіал в чемпіонаті до 13 ігор.

Чемпіонат України – Перша ліга

16 тур, 15 листопада

Поділля (Хмельницький) – ЮКСА (Тарасівка)

Металіст (Харків) – Металург (Запоріжжя)

Буковина (Чернівці) – Інгулець (Петрове)

Напередодні Буковина переграла Металург, а Чорноморець не зміг переграти Металіст.