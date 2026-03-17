Динамо не заявило ганського гравця через побоювання його сім'ї щодо безпеки в Україні – ТаТоТаке

Київське Динамо не внесло до заявки 18-річного ганського захисника Стенлі Кварші через побоювання його родини щодо ситуації з безпекою в Україні.

Про це повідомляє ведучий проекту ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Журналіст припустив, що приїзд оборонця в Україну ймовірно скасовується.

"Динамо не заявило Стенлі Кварші. За моєї інформацією з двох джерел – і з боку клубу, і з боку футболіста – виникли питання по безпеці, ніби-то, у родини гравця. Кварші, скоріше за все, в Україні не буде".

Раніше повідомлялося, що кияни планували орендувати гравця у клубу VIM Sporting з Аккри для виступів за юнацьку команду киян (U-19), заради чого він очікував на українську візу в Молдові.