У Динамо виникли труднощі з трансфером вінгера Сантоса – джерело
У питанні трансферу півзахисника бразильського Сантоса Мігеля Терсероса (Мігеліто) в київське Динамо виникли труднощі.
Про це повідомив журналіст Аугустін Суарес.
За його інформацією, Динамо домовилося про оренду з правом викупу атакувального півзахисника, однак трансфер може зірватися через проблеми з отриманням української візи 20-річним болівійцем.
Оточення хавбека сподівається вирішити цю проблему до кінця тижня.
Чинний контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.
Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.
Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.