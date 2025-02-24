У Динамо виникли труднощі з трансфером вінгера Сантоса – джерело

У питанні трансферу півзахисника бразильського Сантоса Мігеля Терсероса (Мігеліто) в київське Динамо виникли труднощі.

Про це повідомив журналіст Аугустін Суарес.

За його інформацією, Динамо домовилося про оренду з правом викупу атакувального півзахисника, однак трансфер може зірватися через проблеми з отриманням української візи 20-річним болівійцем.

Оточення хавбека сподівається вирішити цю проблему до кінця тижня.

Hay acuerdo!! 🤝@SantosFC y @DynamoKyiv🇺🇦 acordaron un préstamo con opción de compra de Miguel Terceros🇧🇴



Sin embargo, hay una traba importante: el tiempo para obtener la visa de Ucrania podría hacer caer la operación.

Desde el entorno de Miguel esperan resolverlo esta semana. pic.twitter.com/hxn3il5JpM — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) February 24, 2025

Чинний контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.