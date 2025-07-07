Трабзонспор відхилив дві пропозиції від Лаціо щодо Батагова

Трабзонспор готовий відпустити українського захисника Арсенія Батагова лише за 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє Gunebakis.

За їхньою інформацією, в послугах 23-річного українця зацікавлені ряд клубів із Італії, Англії та Франції. Найбільш наполегливим наразі є римський Лаціо.

Італійський клуб уже зробив дві пропозиції щодо Багатова – спершу в розмірі 9, а потім – 12 мільйонів євро. Проте обидві пропозиції Трабзонспор відхилив, наполягаючи на сумі в 15 мільйонів.

Сам Батагов хоче продовжити кар’єру в Серії А та вже повідомив керівництву Трабзонспора про свої плани. Проте форсувати свій перехід українець наразі не хоче.

Раніше повідомлялося про те, що у послугах Батагов зацікавлений Ноттінгем Форест.