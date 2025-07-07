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Трабзонспор відхилив дві пропозиції від Лаціо щодо Батагова

Олег Дідух — 7 липня 2025, 11:27
Трабзонспор відхилив дві пропозиції від Лаціо щодо Батагова
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Трабзонспор готовий відпустити українського захисника Арсенія Батагова лише за 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє Gunebakis.

За їхньою інформацією, в послугах 23-річного українця зацікавлені ряд клубів із Італії, Англії та Франції. Найбільш наполегливим наразі є римський Лаціо.

Італійський клуб уже зробив дві пропозиції щодо Багатова – спершу в розмірі 9, а потім – 12 мільйонів євро. Проте обидві пропозиції Трабзонспор відхилив, наполягаючи на сумі в 15 мільйонів.

Сам Батагов хоче продовжити кар’єру в Серії А та вже повідомив керівництву Трабзонспора про свої плани. Проте форсувати свій перехід українець наразі не хоче.

Раніше повідомлялося про те, що у послугах Батагов зацікавлений Ноттінгем Форест.

Лаціо Трабзонспор Арсеній Батагов

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