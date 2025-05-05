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Батагов забив епічний гол п'ятою у матчі Трабзонспора проти Касимпаші, але є нюанс

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 21:06
Батагов забив епічний гол п'ятою у матчі Трабзонспора проти Касимпаші, але є нюанс
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов забив гол у власні ворота в матчі проти Касимпаші в межах 34 туру турецької Суперліги.

Епізод стався на 18 хвилині – Касимпаша розігнала контратаку через центр поля, Фолл віддав з правого флангу в центр, де ніхто не накрив Кару, удар якого припав у ближній кут, але на шляху став Батагов. Він намагався заблокувати постріл, але п'ятою зрізав шкіряного у сітку воріт своєї команди.

Також у старті з Батаговим вийшли Олександр Зубков та Данило Сікан. Після першого тайму Трабзонспор програє 0:1.

Нагадаємо, що "бордові" йдуть на 8-му місці у таблиці, маючи в активі 45 балів. Касимпаша відстає на 3 бали.

Батагов проводить 41-й матч у цьому сезоні. В його активі чотири голи та дві результативні передачі у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор у жодному разі не розглядатиме пропозиції щодо можливого трансферу захисника збірної України U-21.

Олександр Зубков Трабзонспор Данило Сікан Арсеній Батагов

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