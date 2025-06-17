Турецький клуб наклав вето на трансфер українського захисника
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор
Трабзонспор не має наміру продавати укаїнського захисника Арсенія Батагова і не розглядатиме пропозиції щодо його трансферу.
Про це повідомляє Günebakış Haber.
Видання зазначає, що в клубі задоволені грою футболіста, його прогресом і вважають українця одним із лідерів команди.
З цієї причини наставник Фатіх Текке та президент Ертугрул Доган не мають наміру відпускати Арсенія, незважаючи на суму трансферних пропозицій.
Раніше повідомлялося, що 23-річним захисником цікавляться Брентфорд, Крістал Пелес, Фулгем та Брайтон.
Батагов у сезоні 2024/25 провів 23 матчі за Трабзонспор, забивши 2 голи і віддавши одну результативну передачу. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2028 року.