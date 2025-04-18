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Трабзонспор не розглядатиме пропозиції відносно продажу українського захисника

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 22:57
Трабзонспор не розглядатиме пропозиції відносно продажу українського захисника
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Турецький Трабзонспор у жодному разі не розглядатиме пропозиції щодо можливого трансферу захисника збірної України U-21 Арсенія Батагова.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

За інформацією джерела, в команді повідомили, що футболіст не продається і всі пропозиції щодо трансферів будуть одразу відхилені.

Зазначається, що керівництво клубу задоволено рівнем гри, який демонструє захисник, і сподівається, що Батагов не розглядатиме потенційний відхід з Туреччини і продовжить грати за Трабзонспору як мінімум до закінчення поточного контракту, який завершується у червні 2028 року.

У сезоні 2024/25 українець провів 17 матчів у всіх турнірах, де забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Орієнтовна вартість Батагова становить 3,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор у зв'язку з успіхами українських футболістів, зокрема колишнього вінгера Шахтаря Олександра Зубкова, планує підписати ще кількох українців.

Трабзонспор Футбольні трансфери Арсеній Батагов

Трабзонспор

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