Трабзонспор не розглядатиме пропозиції відносно продажу українського захисника

Турецький Трабзонспор у жодному разі не розглядатиме пропозиції щодо можливого трансферу захисника збірної України U-21 Арсенія Батагова.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

За інформацією джерела, в команді повідомили, що футболіст не продається і всі пропозиції щодо трансферів будуть одразу відхилені.

Зазначається, що керівництво клубу задоволено рівнем гри, який демонструє захисник, і сподівається, що Батагов не розглядатиме потенційний відхід з Туреччини і продовжить грати за Трабзонспору як мінімум до закінчення поточного контракту, який завершується у червні 2028 року.

У сезоні 2024/25 українець провів 17 матчів у всіх турнірах, де забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Орієнтовна вартість Батагова становить 3,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор у зв'язку з успіхами українських футболістів, зокрема колишнього вінгера Шахтаря Олександра Зубкова, планує підписати ще кількох українців.