Зоря не змогла обіграти представника Другої ліги Австрії у спарингу

Луганська Зоря продовжує підготовку до другої частини чемпіонату України, зігравши товариський матч проти Адміри Ваккер.

Поєдинок завершився із рахунком 0:0.

Зазначимо, що Адміра є лідером Другої ліги Австрії та має всі шанси на підвищення у класі за підсумками сезону-2024/25.

Наступний матч луганський клуб зіграє 13 лютого – суперником стане Динамо Батумі.

Нагадаємо, у минулому спарингу "чорно-білі" впевнено розгромили Санкт-Пельтен.