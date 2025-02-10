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Зоря не змогла обіграти представника Другої ліги Австрії у спарингу

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 11:55
Гравці Зорі Луганськ
Гравці Зорі
ФК Зоря Луганськ

Луганська Зоря продовжує підготовку до другої частини чемпіонату України, зігравши товариський матч проти Адміри Ваккер.

Поєдинок завершився із рахунком 0:0.

Зазначимо, що Адміра є лідером Другої ліги Австрії та має всі шанси на підвищення у класі за підсумками сезону-2024/25.

Наступний матч луганський клуб зіграє 13 лютого – суперником стане Динамо Батумі.

Нагадаємо, у минулому спарингу "чорно-білі" впевнено розгромили Санкт-Пельтен.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

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