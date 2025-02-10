Зоря не змогла обіграти представника Другої ліги Австрії у спарингу
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ФК Зоря Луганськ
Луганська Зоря продовжує підготовку до другої частини чемпіонату України, зігравши товариський матч проти Адміри Ваккер.
Поєдинок завершився із рахунком 0:0.
Зазначимо, що Адміра є лідером Другої ліги Австрії та має всі шанси на підвищення у класі за підсумками сезону-2024/25.
Наступний матч луганський клуб зіграє 13 лютого – суперником стане Динамо Батумі.
Нагадаємо, у минулому спарингу "чорно-білі" впевнено розгромили Санкт-Пельтен.