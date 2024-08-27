Челсі намагається перехопити зіркового форварда

Челсі зробив крок до трансферу нападника Брентфорда Айвена Тоуні.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Каве Солекол.

Челсі шукає бомбардира, який здатен закрити позицію "дев’ятки". За інформацією Солекола, лондонці можуть запропонувати зарплату, яка відповідає апетитам Тоуні, але Айвен також має неймовірну пропозицію із Саудівської Аравії.

Chelsea have made a move to sign Ivan Toney from Brentford. They want a proven goalscorer to be their new No. 9. He will fit into their wage structure and transfer fee will be reasonable. Toney has incredible offer from Saudi but Chelsea can offer Premier League football — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 27, 2024

Йдеться про інтерес з боку Аль-Ахлі, який пропонував Брентфорду 35 мільйонів євро, але "бджоли" відмовилися продавати свій головний актив за таку суму.

Айвен Тоуні відомий не лише завдяки високій результативності в команді-середняку АПЛ, а й через великий беттінговий скандал. У квітні минулого року нападника відсторонили на вісім місяців за порушення правил ставок.