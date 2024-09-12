Легенда Роми розкритикував клуб за підписання Довбика
Франческо Тотті
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Легенда Роми Франческо Тотті розкритикував підписання римським клубом форварда збірної України Артема Довбика.
Слова колишнього нападника цитує Ill Messaggero.
"Ромі потрібен був форвард, а знайти його, витративши менше 30 мільйонів, складно. Я б краще розпорядився грошима, зробивши інші інвестиції", – заявив 47-річний Тотті.
Раніше він розкритикував усю трансферну роботу Роми на літньому ринку.
Нагадаємо, нападник італійської Роми Артем Довбик відновив тренування з клубом.
Довбик, Лоренцо Пеллегріні та Енцо Ле Фе займалися за індивідуальною програмою.
Рома після 3 турів посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї. Матч з Дженоа відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок – о 13:30 за київським часом.