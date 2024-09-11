Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик повернувся до тренувань з Ромою

Олександр Булава — 11 вересня, 22:45
Довбик повернувся до тренувань з Ромою
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник італійської Роми Артем Довбик відновив тренування з клубом.

Про це повідомляє Siamo La Roma.

Довбик, Лоренцо Пеллегріні та Енцо Ле Фе займалися за індивідуальною програмою. За інформацією джерела, щодо відновлення українського форварда є "хороші передчуття.

Напередодні повідомлялося, що Артем не зіграє у матчі 4 туру чемпіонату Італії проти Дженоа Руслана Маліновського. Тренерський штаб "вовків" не ризикуватиме 27-річним гравцем, який завершив з пошкодженням матч проти Ювентуса (0:0). Імовірно нападник пропустить поєдинок, або проведе його на лаві запасних.

Рома після 3 турів посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї. Матч з Дженоа відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок – о 13:30 за київським часом.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Артем Довбик

Довбик може зіграти проти Дженоа Малиновського
Довбик не зможе зіграти у матчі проти Дженоа Маліновського
Тренер Жирони — про трансфер Довбика: Нам необхідно продавати гравців, щоб бути фінансово стабільними
Відомий скаут: Очікування від Довбика є стримуюючим фактором
Рома готова до продажу партнера Довбика в турецький гранд

Останні новини