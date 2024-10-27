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Тотті: Розмови про повернення – це був не жарт

Олег Дідух — 27 жовтня, 12:29
Тотті: Розмови про повернення – це був не жарт
Франческо Тотті
Getty Images

Легендарний італійський форвард Франческо Тотті підтвердив серйозність своїх намірів повернутися у великий футбол у віці 48 років.

Колишнього капітана Роми цитує Il Romanista.

"Мої розмови про повернення не були жартом, я ставлюся до цього серйозно, а далі – побачимо. Як я вже говорив, мені потрібні два місяці тренувань перед можливим поверненням.

Уже є одна-дві команди, які зі мною зв’язувалися. Тепер побачимо, скаже мені моя голова і, перш за все, фізика", – заявив Тотті.

Нагадаємо, форвард завершив професійну кар’єру в 2017 році, проте після цього регулярно виступав у ветеранських змаганнях. Раніше повідомлялося про те, що в послугах чемпіона світу 2006 року зацікавлені два італійських клуби – Кальярі та Сампдорія.

Тотті

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