Тотті: Розмови про повернення – це був не жарт
Франческо Тотті
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Легендарний італійський форвард Франческо Тотті підтвердив серйозність своїх намірів повернутися у великий футбол у віці 48 років.
Колишнього капітана Роми цитує Il Romanista.
"Мої розмови про повернення не були жартом, я ставлюся до цього серйозно, а далі – побачимо. Як я вже говорив, мені потрібні два місяці тренувань перед можливим поверненням.
Уже є одна-дві команди, які зі мною зв’язувалися. Тепер побачимо, скаже мені моя голова і, перш за все, фізика", – заявив Тотті.
Нагадаємо, форвард завершив професійну кар’єру в 2017 році, проте після цього регулярно виступав у ветеранських змаганнях. Раніше повідомлялося про те, що в послугах чемпіона світу 2006 року зацікавлені два італійських клуби – Кальярі та Сампдорія.