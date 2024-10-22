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В Італії назвали клуби, які пропонували Тотті повернутися у футбол

Олег Дідух — 22 жовтня, 13:50
В Італії назвали клуби, які пропонували Тотті повернутися у футбол
Франческо Тотті
Getty Images

Як мінімум два італійських клуби проявляють інтерес до підписання Франческо Тотті в якості гравця.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Раніше Тотті натякнув на можливе повернення у футбол у 48-річному віці, заявивши, що з ним зв’язувалися два італійських клуби. Тепер стало відомо, що мова йде про Кальярі та Сампдорію, які пропонували ветерану контракт.

Обидві пропозиції екскапітан Роми відхилив, проте в нього можуть бути інші варіанти продовження кар’єри. Перший – це новачок Серії А Комо, для якого підписання зіркових ветеранів є вагомою складовою трансферної політики. Також можливий варіант з переходом у Саудівську Аравію.

У разі повернення, Тотті може стати найбільш віковим гравцем в історії Серії. Зараз це й рекорд належить Марко Баллотті, який грав у чемпіонаті Італії у віці 44 років, 1 місяця і 8 днів.

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