Легендарний Тотті натякнув на повернення у футбол

Легендарний ексфорвард Роми і збірної Італії Франческо Тотті заявив, що не виключає свого повернення у професійний футбол.

48-річного ветерана цитує Sky Sport Italia.

"Були команди, які виходили зі мною на зв’язок в останні кілька місяців, це заставило мене задуматися про такий шалений крок. Це було би важко, але ніколи не кажи ніколи. Буди гравці, які поверталися через багато років після завершення кар’єри.

Щоби грати в Серії А, треба добре тренуватися. Думаю, через два місяці підготовки я би був готовий грати", – сказав Тотті.