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Забарний у запасі на матч Суперкубку УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою: стартові склади

Олексій Мурзак — 12 серпня 2026, 21:10
Забарний у запасі на матч Суперкубку УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою: стартові склади

У середу, 12 серпня, відбудеться матч за Суперкубок Європи, у якому між собою зустрінуться ПСЖ (переможець ЛЧ-2025/26) та Астон Вілла (переможець ЛЄ).

Команди вже назвали стартові склади на протистояння, яке стартує о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що український захисник паризького клубу Ілля Забарний розпочне поєдинок на лаві запасних.

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш, Вітінья, Заїр‑Емері, Невеш, Акліуш, Дуе, Кварацхелія.

Астон Вілла: Бізот, Кеш, Ліндельоф, Пау Торрес, Маатсен, Макґінн, Жоао Гомес, Камара, Хеммінґс, Буендіа, Маджо.

ПСЖ та Астон Вілла втретє у своїй історії зустрінуться на одному футбольному полі. Обидва рази грали у чвертьфінальному раунді Ліги чемпіонів-2024/25. Наразі в обох команд по одній перемозі: 3:1 (звитяга парижан) та 3:2 (успіх англійців).

Додамо, напередодні стало відомо, що ПСЖ шукатиме на трансферному ринку нового центрального захисника на наступний сезон.

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ПСЖ

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