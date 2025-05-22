Конфуз від УЄФА: гравцям Тоттенгема не вистачило медалей під час церемонії нагородження

Лондонський Тоттенгем здобув історичну перемогу, вперше з 1984 року ставши володарем євротрофею. У фіналі Ліги Європи "шпори" мінімально здолали Манчестер Юнайтед (1:0).

Втім, святкування було дещо затьмарене інцидентом під час церемонії нагородження. Коли футболісти Тоттенгема вишикувались для отримання золотих медалей, з'ясувалося, що нагород на всіх не вистачило.

Капітан Тоттенгема Сон Хин Мін, який мав підняти трофей останнім, підійшов до президента УЄФА Александера Чеферіна – але таця з медалями виявилася порожньою. Подібна ситуація трапилася і з кількома іншими гравцями команди.

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Хоча УЄФА виготовляє близько 40 медалей, чого зазвичай достатньо для всіх гравців і персоналу, цього разу їх явно не вистачило. Найцікавіше, що один з офіційних представників раптово дістав медаль зі своєї кишені, коли помітив нестачу. Це викликає підозри, що частину нагород могли привласнити заздалегідь.

Нагадаємо, саме Тоттенгем був першим переможцем Кубку УЄФА, який пізніше був реформований у Лігу Європи. Загалом "шпори" двічі вигравали цей трофей (1971/1972, 1983/1984) та одного разу були у фіналі (1973/74).