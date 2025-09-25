Величезне підсилення: Постекоглу розхвалив рішення УЄФА щодо Зінченка

Головний тренер Ноттінгем Форест Анже Постекоглу відреагував на внесення українського захисника Олександра Зінченка в заявку на Лігу Європи.

Цитує наставника BBC Sport.

"Можливість заявити Зінченка — це чудово для нас. Втрата Оли Айни стала величезним ударом, і ми залишилися б дуже обмежені у виборі крайніх захисників, якби нам не дозволили залучити його. Я надзвичайно радий, що зміни до правил були внесені. Олександр стане для нас величезним підсиленням. Він гравець високої якості, має досвід виступів на найвищому рівні європейського футболу, тож це чудово — мати його в команді", — розповів Постекоглу.

Нагадаємо, спершу Зінченко не увійшов до заявки Ноттінгем Форест на груповий етап Ліги Європи. Це було пов’язано з недостатньою кількістю своїх вихованців, через що, згідно з правилами УЄФА, заявка була скорочена з 25 гравців до 22. Але після травми Айни українець отримав місце у заявці.

Напередодні Ноттінгем стартував у Лізі Європи з результативної нічиєї з Бетісом. Зінченко вийшов у старті та провів на полі всі 90 хвилин.