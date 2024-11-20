Тоттенгем оскаржить 7-матчеву дискваліфікацію Бентанкура

Тоттенгем планує оскаржити рішення Футбольної асоціації Англії щодо відсторонення півзахисника Родріго Бентанкура на сім поєдинків.

Про це повідомляє The Telegraph.

Дискваліфікацію Бентанкур отримав, за те, що на початку літа в уругвайській телепередачі сказав, що південнокорейці усі на одне обличчя. Пізніше уругваєць перепросив перед корейським партнером по команди Сон Хин Міном, а той відповів, що це залишається в минулому і в їхніх взаємовідносинах нічого не змінилося.

Суворість такого покарання пояснюється тим, що п'ять років тому Футбольна асоціація Англії запровадила мінімальну шестиматчеву дискваліфікацію за расистські висловлювання, проте Бентанкуру дали додатковий матч після того, як його висловлювання вважали за "серйозне порушення".

27-річний футболіст не зможе виступати у змаганнях під егідою FA, однак матиме можливість грати в Лізі Європи. Окрім того, уругваєць заплатить 100 тисяч фунтів штрафу за порушення правил інтерв'ю зі ЗМІ.

Апеляція Тоттенгема буде спрямована на скорочення терміну дискваліфікації Бентанкура. Джерело зазначає, що навряд чи лондонському клубу вдасться скоротити термін нижче за мінімальний поріг у шість ігор.

Напередодні футбольний клуб Бундесліги Санкт-Паулі зробив офіційну заяву, що більше не використовуватиме платформу "X", аргументувавши це тим, що соцмережею ширяться расистські настрої.