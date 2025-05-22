УЄФА назвала найкращого гравця фіналу Ліги Європи

Захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро став найкращим гравцем фіналу Ліги Європи УЄФА Тоттенгем – Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє УЄФА.

Капітан "шпор" чудово проявив себе у боротьбі вигравши 3 з 5 дуелей на землі та 3 з 4 верхових дуелей. Також на його рахунку 14 точних передач з 15 (93%) та 2 лонгболи (обидва були успішними).

А ось на думку аналітичного порталу Sofascore найкращим став воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо.

Нагадаємо, у підсумку саме Тоттенгем став переможцем Ліги Європи. На шляху до фіналу клуб здолав Буде-Глімт у півфіналі, Айнтрахт на стадії 1/4, та нідерландський АЗ у 1/8 фіналу.

Тоттенгем був першим переможцем Кубку УЄФА, який пізніше став Лігою Європи. Загалом "шпори" двічі вигравали цей трофей (1971/1972, 1983/1984) та одного разу були у фіналі (1973/74).