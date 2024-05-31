Велике переселення з Дніпра-1 у Полісся продовжується: житомирці підписали ще одного гравця

Воротар Дніпра-1 Євген Волинець погодився перейти в Полісся.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

30-річний голкіпер піде стопами Руслана Бабенка та Олексія Гуцуляка, про підписання яких вже оголосив сам президент Полісся Геннадій Буткевич. Також до "зграї" влітку приєднається захисник Кривбаса Данило Бескоровайний.

Волинець виступав за Дніпро-1 з липня минулого року. Він Євген відіграв 24 матчі, у 9 йому вдалося залишити свої ворота сухими. До періоду в дніпровському клубі воротар провів 6 сезонів у складі Колоса.

Кадрові зміни в Поліссі стосуються на лише команди, а й посади головного тренера, яку довірили 36-річному Імаду Ашуру. До слова, він також перейшов з Дніпра-1, де працював із юнацькою командою. Напередодні молодий фахівець розповів про свою ігрову філософію.