Любовний квадрат: скандальна блогерка і модель з Албанії викрила переписки із зірковими футболістами

Справжній вибух у TikTok та Instagram влаштувала 22-річна модель з Албанії Мелісса М, яка має понад 6 мільйонів підписників у соцмережах.

Дівчина, відома своєю любов’ю до Реала та OnlyFans-контентом, поділилася скрінами приватних повідомлень від одразу трьох відомих футболістів, імена яких підірвали інтернет.

За словами Мелісси, їй писали зірка Реала Вінісіус Жуніор, ветеран і легенда мадридців Карім Бензема та форвард Мілана Рафаель Леау.

Найбільш скромним серед них виявився Бензема, який просто привітався в директі. А от Віні, за словами моделі, навіть запрошував її до себе додому – вона відмовила, але зізналась, що хотіла бачити його володарем Золотого м’яча.

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Найемоційнішою виявилася історія з Леау. Гравець Мілану засмутився через її мовчання в діректі, на що вона відповіла лише один раз. Драматизму додає і той факт, що тоді Рафаель нібито ще перебував у стосунках з моделлю Інесс Ребело.

Попри те, що всі троє футболістів публічно не коментували ситуацію, скандал стрімко набирає обертів у мережі. А фанати тим часом діляться мемами, обговорюють "етичність" дій Мелісси та гадають, хто з футболістів буде наступним у подібному рейтингу.

Раніше повідомлялося, що лідера Реала розгромили у соцмережах за залицяння до 16-річної волейболістки.