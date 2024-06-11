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Кроос: Ми можемо перемогти будь-якого суперника на Євро-2024

Владислав Уткін — 11 червня, 19:48
Кроос: Ми можемо перемогти будь-якого суперника на Євро-2024

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос поділився очікуваннями від Євро-2024 з футболу.

Слова досвіченого хавбека цитує видання Bayern&Germany.

"Це наша робота — грати добре. Ми повинні звести до мінімуму фази, в яких у нас є проблеми. У нас також виникають багато хороших моментів під час гри, але все ще є, що вдосконалювати.

Я знаю, який в нас потенціал. Ми можемо перемогти будь-якого суперника".

Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. Господарка турніру потрапила у групу A разом зі збірними Шотландії, Швейцарії та Угорщини.

Варто пригадати, що Кроос оголосив про завершення кар'єри після чемпіонату Європи. У сезоні-2023/24 німець став переможцем Ліги чемпіонів та Ла Ліги з Реалом.

Збірна Німеччини Євро-2024 з футболу Тоні Кроос

Тоні Кроос

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