Кроос: Ми можемо перемогти будь-якого суперника на Євро-2024
Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос поділився очікуваннями від Євро-2024 з футболу.
Слова досвіченого хавбека цитує видання Bayern&Germany.
"Це наша робота — грати добре. Ми повинні звести до мінімуму фази, в яких у нас є проблеми. У нас також виникають багато хороших моментів під час гри, але все ще є, що вдосконалювати.
Я знаю, який в нас потенціал. Ми можемо перемогти будь-якого суперника".
Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. Господарка турніру потрапила у групу A разом зі збірними Шотландії, Швейцарії та Угорщини.
Варто пригадати, що Кроос оголосив про завершення кар'єри після чемпіонату Європи. У сезоні-2023/24 німець став переможцем Ліги чемпіонів та Ла Ліги з Реалом.