Кроос: Ми можемо перемогти будь-якого суперника на Євро-2024

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос поділився очікуваннями від Євро-2024 з футболу.

Слова досвіченого хавбека цитує видання Bayern&Germany.

"Це наша робота — грати добре. Ми повинні звести до мінімуму фази, в яких у нас є проблеми. У нас також виникають багато хороших моментів під час гри, але все ще є, що вдосконалювати.

Я знаю, який в нас потенціал. Ми можемо перемогти будь-якого суперника".