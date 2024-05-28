Кроос — про сльози доньки під час останнього матчу за Реал: Я був здивований

34-річний півзахисник Реала Тоні Кроос був здивований сльозам своєї доньки під час останнього домашнього матчу за мадридський клуб проти Бетіса (0:0).

Його слова передає Daily Sports.

"Я був здивований, коли побачив, що моя донька плаче в суботу, тому що вона була найщасливішою, коли я сказав їм, що збираюся піти на пенсію", — сказав футболіст.

У поточному сезоні німець відіграв 46 матчів за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Кроос оголосив про завершення кар'єри після Євро-2024.