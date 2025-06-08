Тренер Брентфорда хоче перейти у Тоттенгем

Головний тренер Брентфорда Томас Франк зацікавлений у переході в лондонський Тоттенгем.

Про це повідомляє talkSPORT.

Данський фахівець вже сповістив клуб, що хоче працювати у лондонському колективі. Томас уже веде переговори щодо особистих умов та є головним претендентом на посаду.

Зазначається, що Тоттенгему доведеться викластися, якщо вони хочуть підписати Франка. У його чинному контракті є солідний пункт про відступні, який, як вважається, становить близько 9 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем оголосив про звільнення Анге Постекоглу.

Зауважимо, що "шпори" стали переможцями Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі лондонський клуб гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда фінішувала в АПЛ на 17-му місці.