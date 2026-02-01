Простіше звинувачувати лише головного тренера: Франк – про можливість свого звільнення з Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк заявив, що не відчував загрози звільнення після нещодавньої домашньої поразки від Вест Гема (1:2) в матчі 22-го туру АПЛ.

Його слова передає Sky Sports.

52-річний данський фахівець на питання, чи має він якісь побоювання щодо свого майбутнього в клубі, запевнив, що має повну підтримку керівництва та гравців, хоча й визнає складність ситуації.

"Ні. Я б сказав, що це не про мене, але я, звичайно, розумію, як працює футбол. Простіше звинувачувати тільки головного тренера.

Я думаю, що ми відчуваємо, що у нас дуже віддана команда. Це дуже відданий персонал. Це дуже віддане керівництво на чолі клубу, у складі Вінаї (Венкатешама – генерального директора Тоттенгема) та Йохана (Ланге – спортивного директора Тоттенгема).

Це дуже віддані власники, і я відчуваю підтримку від усіх. Я відчував це з першого дня і досі відчуваю. Звичайно, були вітряні та бурхливі часи, коли ми не досягали бажаних результатів, але я вважаю, що нам потрібно покращувати результати, без сумніву.

Але за лаштунками ми рухаємося у правильному напрямку. Сподіваюся, що вся ця робота виллється у стабільно хороші результати та перемоги".