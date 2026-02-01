Простіше звинувачувати лише головного тренера: Франк – про можливість свого звільнення з Тоттенгема
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк заявив, що не відчував загрози звільнення після нещодавньої домашньої поразки від Вест Гема (1:2) в матчі 22-го туру АПЛ.
Його слова передає Sky Sports.
52-річний данський фахівець на питання, чи має він якісь побоювання щодо свого майбутнього в клубі, запевнив, що має повну підтримку керівництва та гравців, хоча й визнає складність ситуації.
"Ні. Я б сказав, що це не про мене, але я, звичайно, розумію, як працює футбол. Простіше звинувачувати тільки головного тренера.
Я думаю, що ми відчуваємо, що у нас дуже віддана команда. Це дуже відданий персонал. Це дуже віддане керівництво на чолі клубу, у складі Вінаї (Венкатешама – генерального директора Тоттенгема) та Йохана (Ланге – спортивного директора Тоттенгема).
Це дуже віддані власники, і я відчуваю підтримку від усіх. Я відчував це з першого дня і досі відчуваю. Звичайно, були вітряні та бурхливі часи, коли ми не досягали бажаних результатів, але я вважаю, що нам потрібно покращувати результати, без сумніву.
Але за лаштунками ми рухаємося у правильному напрямку. Сподіваюся, що вся ця робота виллється у стабільно хороші результати та перемоги".
Томас Франк очолив "шпор" 1 липня 2025 року, підписавши контракт до літа 2028 року, проте поточний сезон складається для команди неоднозначно: у 35 матчах в усіх турнірах Тоттенгем здобув 13 перемог, 9 разів зіграв внічию та зазнав 13 поразок.
У Прем'єр-лізі справи йдуть важко – лише 7 перемог та 7 нічиїх при 9 поразках (28 очок) у 23 турах, тоді як у Лізі чемпіонів команда виглядає значно впевненіше, здобувши 5 перемог, 2 нічиї та лише 1 поразку у 8 матчах, що дозволило вийти в плейоф 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що нападник "шпор" Рішарлісон пропустить близько семи тижнів через пошкодження підколінного сухожилля.