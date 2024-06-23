Судаков: Якщо нікого не будемо боятися, то в нас є великі шанси на позитивний результат

Гравці збірної України Максим Таловєров та Георгій Судаков відповіли на питання кореспондентки Чемпіона Соломії Романчук про те, чи звернули увагу на якогось конкретного футболіста збірної Бельгії в матчі з Румунією.

"Вважаю, що у футбол грає команда. Дійсно, бельгійці мають дуже гарних виконавців. Перші, хто приходять у голову — Де Брюйне, Лукаку, Доку, але, як я вже казав, у футбол грає команда. Я вважаю, що вони дуже збалансована та сильна команда, але шанси у всіх рівні, тому будемо робити все можливе", — сказав Таловєров.

"На 100% погоджуюсь із Максимом. Футбол — це командна гра і все залежить від нас. Звичайно, Бельгія має зіркових футболістів — Де Брюйне, Доку, Лукаку, Тілеманс. Неймовірно сильна команда, але, на прикладі Словаччини ми побачили, що вони теж можуть програвати. До матчу всі рівні. Якщо ми проведемо свою найкращу гру і не будемо нікого боятись, підлаштовуватись під когось, то, думаю, в нас є великі шанси на позитивний результат", — сказав Судаков.

Матч третього туру Євро-2024 між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00. У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Бельгія.