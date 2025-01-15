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Ми не раді: Мотта висловився про 13 нічиїх Юветнуса у сезоні

Руслан Травкін — 15 січня 2025, 06:53
Ми не раді: Мотта висловився про 13 нічиїх Юветнуса у сезоні
Тіаго Мотта
Getty images

Наставник Ювентуса Тіаго Мотта підбив підсумки гри з Аталантою (1:1). Для клубу це вже 13 нічия за сезон, фахівець визнав, що це не те, що викликає радість.

Його слова наводить Football Italia.

"Ми точно не радіють такому результату, але відзначаємо старання та гру хлопців. Я вдячний їм за старанність, вони працювали разом і провели чудовий матч.

Хлопці віддають усі сили у кожному матчі, і протягом деякого часу ми бачимо гарні виступи.

Звичайно, ми не радіємо нічиєї, тому що завжди хочемо вигравати, але подякувати хлопцям за старання публічно і в приватному порядку – це мій обов'язок.

Ми дійсно багато граємо внічию цього сезону і не раді цьому, але проблем з настроєм ніколи не було", – сказав головний тренер Ювентуса.

Нагадаємо, Ювентус за 20 поєдинків Серії А ще не зазнавав поразки, але через велику кількість нічиїх посідає лише 5 місце, маючи 34 очки. Наполі за таку ж кількість поєдинків набрав 47 очок і очолює турнірну таблицю.

Аталанта Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Тіаго Мотта

Тіаго Мотта

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