Ми не раді: Мотта висловився про 13 нічиїх Юветнуса у сезоні

Наставник Ювентуса Тіаго Мотта підбив підсумки гри з Аталантою (1:1). Для клубу це вже 13 нічия за сезон, фахівець визнав, що це не те, що викликає радість.

Його слова наводить Football Italia.

"Ми точно не радіють такому результату, але відзначаємо старання та гру хлопців. Я вдячний їм за старанність, вони працювали разом і провели чудовий матч.

Хлопці віддають усі сили у кожному матчі, і протягом деякого часу ми бачимо гарні виступи.



Звичайно, ми не радіємо нічиєї, тому що завжди хочемо вигравати, але подякувати хлопцям за старання публічно і в приватному порядку – це мій обов'язок.



Ми дійсно багато граємо внічию цього сезону і не раді цьому, але проблем з настроєм ніколи не було", – сказав головний тренер Ювентуса.