Тальєрес звільнив ексзірку збірної Аргентини з посади головного тренера

Зірковий у недавньому минулому форвард Карлос Тевес покинув посаду головного тренера аргентинського Тальєреса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо

Тальєрес вирішив не пропонувати Тевесу новий достроковий контракт, співпраця була припинена за обопільною згодою сторін. Останній матч на своїй посаді 42-річний фахівець провів 9 травня проти Бельграно (поразка 0:1).

Тевес очолював Тальєрес з липня минулого року. Сумарно провів на цій посаді 35 матчів, у яких здобув 13 перемог і зазнав 11 поразок.

Тальєрес був третім клубом у тренерській кар'єрі Тевеса. До цього він працював із Росаріо Сентраль та Індепендьєнте.

Нагадаємо, Тевес як гравець виступав за Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ювентус. У його активі 76 матчів у складі збірної Аргентини, в яких забив 13 голів та віддав 13 результативних передач.