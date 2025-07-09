Тевес очолив аргентинський Тальєрес

Екснападник збірної Аргентини Карлос Тевес став головним тренером клубу Тальєрес.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі угоди не розголошуються. Для 41-річного фахівця - це третій клуб у його тренерській кар'єрі, до цього він очолював Росаріо Сентраль (2022), а також Індепендьєнте (2023-24). Він перебував без роботи з квітня минулого року.

Тальєрес наразі посідає передостанню 14-ту позицію в групі Б чемпіонату Аргентини. Наступний матч команда зіграє 13 липня проти Сан-Лоренсо.

Нагадаємо, Тевес як гравець виступав за Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ювентус. У його активі 76 матчів у складі збірної Аргентини, в яких забив 13 голів та віддав 13 результативних передач.

Напередодні Карлос назвав найкращого футболіста, з яким грав в одній команді.