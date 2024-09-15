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Вірт очолить клуб Першої ліги

Ігор Чернявський — 15 вересня, 20:35
Вірт очолить клуб Першої ліги
ФК Верес

Юрій Вірт стане головним тренером тернопільської Ниви.

Про це повідомляє Sport.ua.

Раніше 50-річний наставник тренував Верес, Рух та Звягель. У рівненському клубі в Юрія було два періоди — у 2017-му та у 2019-2023 роках. За другий захід Вірт зміг підняти Верес із Другої ліги в елітний дивізіон, але після невдалого сезону-2022/23 керівництво розпрощалося з ним.

Після звільнення з Вереса Вірт деякий час працював експертом на УПЛ ТБ, а потім прийняв пропозицію Звягеля. Йому вдалося вивести команду з однойменного міста в Першу лігу, але в літнє міжсезоння клуб припинив існування через брак фінансування.

Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Юрій Вірт

Юрій Вірт

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