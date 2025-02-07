Ексгравця Мілана повернули на посаду тренера Тернани через 3 години після звільнення

Колишнього захисника Мілана та збірної Італії Іньяціо Абате повернули на посаду головного тренера команди через три години після звільнення.

Про це повідомляє Football-Italia.

Президент Тернани Стефано д’Алессандро звільнив 38-річного фахівця з посади головного тренера попри те, що команда показувала хороші результати і посідала третє місце у турнірній таблиці групи В Серії С.

Причина звільнення була оригінальна: тренер не надавав ігрову практику сину президента клубу, Маттео, який досі грає за молодіжну команду. Абате на посаді головного тренера повинен був замінити інший ексгравець збірної Італії – Фабіо Ліверані.

Таке рішення д’Алессандро обурило гравців Тернани. Вони зустрілися із президентом і переконали його повернути Абате на посаду головного тренера всього через три години після звільнення.

Раніше повідомлялося про те, що Стівен Джеррард може очолити Карлайл.