Тен Гаг отримає понад 20 млн євро компенсації від Манчестер Юнайтед

Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг отримає компенсацію за звільнення з посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Goal.

МЮ виплатить тренеру 21 млн євро за дострокове розірвання контракту. Саме цей чинник змушував керівництво клубу не поспішати зі звільненням нідерландця.

За інформацією видання, сума компенсації могла бути меншою. Однак нещодавно "червоні дияволи" перепідписали контракт з тен Гагом, внаслідок чого сума компенсацій зросла з 10 до 21 мільйона євро.

Напередодні МЮ оголосив про звільнення Еріка тен Гага. На посаду тимчасового виконувача обов'язків головного тренера призначено Руда ван Ністелроя.