Повинен заслужити: Тен Гаг – про ситуацію з Антоні

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг пояснив відсутність у стартовому складі команди 24-річного бразильського вінгера Антоні.

Цитує нідерландця журналіст Manchester Evening News Семюел Лакхерст.

"У нас тренування проходять щодня, і гравці повинні заслужити право грати. Коли гравці роблять правильні речі на тренуваннях, коли їх настрій хороший і вони показують рівень на тренуваннях, тоді вони заслуговують на право грати", – сказав тен Гаг.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 1 матч, проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед обіграв на виїзді Саутгемптон. Наразі в активі "червоних дияволів" 6 балів після 4 зіграних турів в АПЛ. Наступний матч команда зіграє 17 вересня у матчі Кубку ліги проти Барнслі.