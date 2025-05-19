Колишній тренер МЮ може знову очолити Аякс

Аякс розпочав роботу з пошуку нового головного тренера на зміну Франческо Фаріолі, який 19 травня подав у відставку.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, нідерландський клуб знову може очолити Ерік тен Гаг.

Фахівець працював в Аяксі з 2017 по 2022 роки. З амстердамським клубом Ерік тричі виграв Ередівізі, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

🚨⚪️🔴 #Ajax are now seriously considering Erik ten Hag, following Francesco Farioli’s decision to leave the club. Confirmed.



Paul #Simonis is another candidate.



Ten Hag is also on Bayer 04 Leverkusen’s list, as previously reported.@SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/ZTl2vrKYig — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 19, 2025

Нагадаємо, останнім місцем роботи тен Гага був Манчестер Юнайтед, який звільнив його у жовтні минулого року.

Нідерландський тренер очолив МЮ влітку 2022 року. У своєму першому сезоні фінішував із командою на третьому місці, а також виграв Кубок англійської ліги 2022/23.

Аякс залишився без трофеїв у сезоні 2024/25: у Кубку підопічні Фаріолі вилетіли від АЗ, у Лізі Європи – від Айнтрахта, а у чемпіонаті втратили дев'ятиочкову перевагу над ПСВ за п'ять турів.