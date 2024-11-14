Тренер збірної Бельгії відреагував на відсутність Куртуа

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско пояснив ситуацію з викликом голкіпера Реаа Тібо Куртуа.

Цитує наставника HLN.

Нещодавно з'явилась інформація, що Куртуа не змінив свого рішення щодо виступів за збірну Бельгії та не планує грати за національну команду під керівництвом Доменіко Тедеско.

Тедеску відреагував на дану інформацію та заявив, що він відкритий для повернення голкіпера

"Він сповістив мене кілька тижнів тому. Він має на це право. І я все ще відкритий для всього, все інше було сказано на цю тему. Проте Тібо був чіткий: він наразі недоступний. Це його право", – заявив Тедеско.

Тібо Куртуа дебютував за збірну Бельгії у 2011 році, за цей час він провів 102 матчі.