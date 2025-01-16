Суперник збірної України у плейоф Ліги націй змінить головного тренера

Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) може звільнити німецько-італійського спеціаліста Доменіко Тедеско з посади головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє HLN.

Офіційне оголошення про розтавання з фахівцем відбудеться наступного тижня.

Наразі розглядається два кандидати на його заміну – йдеться про екстренера Наполі Руді Гарсію та Тьєрі Анрі. Останній вже має досвід роботи з бельгійською командою. Анрі працював асистентом головного тренера збірної Бельгії з 2016 до 2018 року та з 2021 по 2022 рік. Останнім місцем його роботи була Олімпійська збірна Франції.

Нагадаємо, Тедеско очолює бельгійську команду з лютого 2023 року. Під його керівництвом збірна дійшла до 1/8 фіналу Євро-2024 та посіла третє місце у групі Ліги націй. У 8 останніх матчах бельгійці здобули лише одну перемогу.

Зазначимо, що збірна України зіграє проти Бельгії в стикових матчах за місце в Дивізоні А Ліги націй.